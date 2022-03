Andrés Cadavid le responde a Juan Carlos Osorio tras el pisotón a Mosquera

El capitán de Independiente Medellín, Andrés Felipe Cadavid, se caracteriza por no quedarse con nada guardado. Esta vez, no perdió la oportunidad para manifestarse públicamente ante la acción del pisotón de Juan Carlos Osorio a Juan David Moquera del conjunto antioqueño.

En el primer tiempo del partido por Copa Sudamericana entre América y Medellín, el técnico de 60 años pisó a Juan David Mosquera, lateral derecho del Poderoso, de apenas 19 años, en una jugada que se presentó sobre la banda del campo de juego.

Le puede interesar:

Mosquera cayó muy cerca del entrenador Escarlata, quien sin medir consecuencias, decidió pisarlo ante la mirada de las cámaras.

Ante esto, Andrés Felipe Cadavid decidió contestarle a Juan Carlos Osorio mediante redes sociales. En primera medida publicó el video donde se ve la acción con el mensaje 'no puede suceder esto'. En la siguiente historia, escribió; '¿Por qué no me pisa a mí?', misma frase que dijo en un video de Felpe Pardo.