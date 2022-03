Con outfit transparente, Luisa Fernanda W respondió a críticas por su ropa

Luisa Fernanda W recibió cientos de críticas por su vestimenta y outfits que ha publicado recientemente en redes sociales, por lo que rompió el silencio sobre el tema.

Con un outfit transparente, Luisa Fernanda W habló de frente con sus seguidores y mostró su descontento por varios comentarios.

"El problema es que denigres a una mujer por como se viste. No amiga, no has conocido todo mi closet, solo parte de mis vestidos", fue parte de lo que dijo.

Y para finalizar, en tono de broma, mencionó: "por eso quédense más conectados con mi contenido, porque les estaré mostrando más de mi closet".