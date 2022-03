Modelo Playboy se gana la vida haciendo pruebas de infidelidad a hombres

Si últimamente tiene dudas de la fidelidad de su pareja, puede ponerla a prueba contratando una modelo Playboy. Carolina Lekker reveló su labor al Daily Star y además confesó cuánto gana en su trabajo.

Carolina Lekker contó que ella aún se dedica a ser modelo, pero tiene un ingreso extra al exponer a aquellos hombres que están dispuestos a ser infieles. Lo que realiza es sencillo, las mujeres se colocan en contacto con ella y le cuentan por qué creen que las están engañando.

Luego de esto, la modelo se contacta con los hombres e inicia una conversación por Instagram, ella espera que ellos contesten y empieza a subir el tono de los mensajes.

"Primero me pongo en contacto con ellos en Instagram y espero a que respondan. Sigo conversando hasta que la conversación se calienta", dijo la modelo.



Pero los hombres nunca llegan a tener contacto con la mujer, más allá de los mensajes. Pues, en un punto de la conversación, ella los invita a salir y si ellos aceptan la modelo recibe su dinero.

"Si después de hablar mucho quiere reunirse conmigo, recibo el dinero y él no pasa la prueba de lealtad", afirmó la modelo.

Sin embargo, si el hombre no acepta su invitación de salir, ella no cobra nada de dinero y él habrá pasado la prueba. Pero, es necesario que sepa que estos test no son baratos, pues Carolina cobra hasta 2.000 dólares, es decir, aproximadamente siete millones y medio de pesos colombianos.

Mire aquí unas fotos de la modelo que lo contactaría y pondría a prueba su fidelidad: