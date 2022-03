Martina ‘La Peligrosa’ se quemó el cabello intentando ser sensual

Martina ‘La Peligrosa’, la famosa cantante y actriz, causó diferentes reacciones al compartir en su cuenta de Instagram un video en el que, por tratar de verse sensual, resultó quemándose el cabello.

En el video se ve a la cantante recostada en el suelo y rodeada de velas, con un vestido rojo, una flor blanca en un costado de su cabello y unas gafas de sol negras, mientras se movía de manera sensual, sin darse cuenta su cabello toco una vela y se alcanzó a encender.

La actriz en su reacción muestra algo de susto, se corre y mueve su cabello, después se ríe y corta el video, sin embargo, los internautas no pasaron el video por alto y esto desató cientos de comentarios que por supuesto no se hicieron esperar.

“No puedo parar de reírme”, “esta niña esta que quema”, “eres tan tú, tan inspiradora”, “como me hace reír”, “aquí tenemos la antorcha humana, interpretada por Martina”, “eres demasiado”; “casi provocas un incendio”, “ñee, no me esperaba eso”, “eres fuego, mamacita”, “erda, que vaina buena”, escribieron algunos usuarios.

La publicación ya suma más de 11.804 ‘likes’.