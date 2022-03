Matilde Díaz una voz andina de porros y cumbias caribes

La cantante Aura Matilde Díaz Martínez, fallecida el 8 de marzo de 2002, había nacido en Cundinamarca pero muy pronto fue llevada por su familia a Icononzo en el departamento del Tolima. Allí creció escuchando bambucos y otros ritmos de la música andina colombiana.

En sus primeros años cantaba junto a su hermana Elvira. Matilde Díaz siempre quiso ser cantante y para lograrlo viajó a Bogotá. Sus primeras grandes experiencias fueron junto al maestro Emilio Murillo en Radio Nacional interpretando los aires propios de la región andina.

La vida de Matilde cambió en los años 40 cuando conoció al maestro Luis Eduardo Bermúdez. Con él no solo logró el reconocimiento interpretando los ritmos caribeños, también tuvieron a Gloria María, la hija a la que Lucho le compuso una cumbia y quien se convirtió en el centro de la vida de Matilde.

Canciones como San Fernando, Carmen de Bolívar, Kalamary y Te Busco, entre otras, quedaron en la lista del patrimonio sonoro colombiano, gracias a la música de Lucho y la voz de Matilde Díaz.

En 1964 Matilde se casó con Alberto Lleras Puja, hijo del expresidente de la República Alberto Lleras Camargo. Los comentarios en aquellos años no fueron los mejores ya que Matilde era mayor que su esposo, tenia una hija, era cantante y sus orígenes sociales no eran iguales.

La muerte de Matilde Díaz en 2002 fue el desenlace del cáncer que la afectó en sus últimos años.