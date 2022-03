'Mao' Molina: "A Nacional no se le puede dar por muerto"

"Si Medellín piensa que va a encontrar un equipo muerto, está equivocado". Esta fue una de las frases de Mauricio Molina cuando se le preguntó por el partido entre Independiente Medellín y Atlético Nacional en el Carrusel Deportivo.

El exfutbolista, recordado en la institución 'poderosa' aseguró que en las entrañas del equipo se puede hablar de aprovechar el mal momento que está viviendo el rival.

"Ese tipo de cosas se hablan, especialmente por el desgaste mental y físico que ha tenido Nacional, por lo que vivió en Copa Libertadores, una eliminación muy dura. Pero esto es un clásico, Nacional es local y creo que será un partido parejo", destacó.

"Nacional es el equipo más ganador del FPC y eso merece un respeto especial, más allá de su momento. Tiene una buena nómina y no se puede dar por muerto solo porque no está pasando un momento no tan bueno. Si Medellín piensa que va a encontrar un equipo muerto, está equivocado. Los clásicos se juegan diferente", agregó.

Finalmente se refirió a la seguidilla de partidos que se le vienen a Medellín, teniendo en cuenta los juegos de Copa Sudamericana ante América y por Liga frente a Millonarios.

"Este Medellín ha tenido más empatía con la gente y esto hace que el equipo esté viviendo un equipo deportivo 50/50. Ahora va asumir un mes complicado, donde nos vamos a dar cuenta de qué está hecho el equipo", concluyó.