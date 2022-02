Procuraduría investiga cinco alcaldes y un gobernador por participación en política

La Procuraduría investiga disciplinariamente al gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca y a los alcaldes de Medellín, Daniel Quintero; Bogotá, Claudia López; Manizales, Carlos Mario Correa y de Cimitarra, Henry Riaño, por su presunta participación indebida en política en el marco de las elecciones al Congreso de la República.

La procuradora Margarita Cabello señaló que se ha hecho todo un proceso de formación y preparación para informar a los servidores públicos del país, las situaciones que incurren al participar en política.

“Quienes tienen la función pública no es que deban abandonar su grupo político, ni más faltaba, pero esos mandatarios tienen que entender y no pueden desconocer que ya no están mandando para su partido o movimiento político, sino que están al servicio de la ciudadanía en general y lo tienen que hacer con neutralidad y transparencia”, agregó la procuradora.

En este sentido, la procuradora le hizo un llamado a los servidores públicos a tener en cuenta que la intervención en política no se reduce a votar por un candidato, sino que “contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyo que rompan con el equilibrio de la contienda, así como con las garantías e imparcialidad del proceso electoral”

Además, la Procuraduría adelanta controles en las 1103 alcaldías y 32 gobernaciones del país para prevenir el desvío de recursos públicos y la implementación de la Ley de Garantías en esta época electoral.