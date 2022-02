Menosse: "Pedí 2 años de contrato al Cali y no me lo dieron"

Hernán Menosse fue uno de los jugadores destacados del Deportivo Cali en el título del Finalización 2021. "Es un lindo recuerdo, ojalá los compañeros puedan tener una linda noche como la que tuvimos ese día", recordó el uruguayo en El Vbar de Caracol Radio. Hoy los 'azucareros' visitan al Tolima en la Superliga.

Sobre sus compañeros que ahora viven un difícil momento dijo Menosse: "tengo una buena imagen, un buen recuerdo de ellos. Siempre estoy hablando con muchos de ellos, escribiéndoles y deseándoles suerte. Lo de ahora son circunstancias de fútbol, cuando estuvimos ahí también pasamos por una mala racha, ojalá esta noche empiece a cambiar. Todavía quedan partidos por delante".

Menosse salió del Cali y se marchó a Peñarol: "estaba muy contento en Cali, a gusto en la ciudad. Recibí una propuesta de mi país donde me ofrecían 2 años de contrato donde siempre mi sueño y mi objetivo era jugar en el club del que soy hincha".

Posteriormente agregó el defensa: "yo solo había pedido en el Deportivo Cali 2 años de contrato y no me lo habían dado y llegamos a un acuerdo para rescindir el contrato. Fue un poco extraño, pero la verdad que salí por la puerta grande".

En Cali hay un rumor que los jugadores no han recibido el premio del título u Menosse afirmó: "yo fui uno de los capitanes que arreglé el premio, eso está firmado, acordado. No he preguntado si ya lo han pagado o no, me imagino que cuando entre el dinero de la Libertadores lo van a pagar. El presidente es un hombre de palabra, van a cumplir".