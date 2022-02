De héroe a villano: Sosa ofreció disculpas por su expulsión en Libertadores

El volante venezolano Eduardo Sosa jugó 18 minutos en la derrota de Millonarios 1-2 ante Fluminense, en el duelo de ida por la segunda fase de la Copa Libertadores. Su corto tiempo en cancha le bastó para ser uno de los grandes protagonistas de la noche.

Sosa abrió el marcador con un auténtico golazo a los 7 minutos, desatando la euforía en El Campín; sin embargo, 11 minutos más tarde, en una acción totalmente innecesaria, golpeó a un rival cuando ya tenía una cartulina amarilla, siendo amonestado por segunda vez y marchándose del partido.

Sobre dicha acción, el venezolano se manifestó y ofreció disculpas mediante su cuenta de Instagram:

"Solo puedo pedir disculpas a toda la hinchada y mis compañeros. Aprender de los errores, corregir y levantar la cabeza. Dios sabe por qué hace las cosas y no puedo reprochar nada, seguir trabajando y haciendo las cosas bien, gracias por el apoyo y por no quedarse con esa acción que no me identifica", escribió el venezolano.

Eduardo Sosa ha disputado siete partidos con Millonarios en el presente año, registrando dos goles marcados.