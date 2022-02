Falcao: "Inventar una pelea con James es un juego bajo y sucio"

La supuesta pelea entre Radamel Falcao García y James Rodríguez finalmente terminó con las voces de los mismos jugadores. Tanto el Tigre como el 10 han dejado claro que tales discusiones no existieron.

El primero en hacerlo fue James Rodríguez, quien a través de sus redes sociales y en una transmisión de Twitch fue claro en que nunca se peleó con Falcao al finalizar el partido en Barranquilla contra la Selección de Perú.

Ahora la palabra la tuvo Falcao, quien en diálogo con DirecTv Sports fue duro con las personas que han hecho eco a la supuesta pelea y aunque fue autocrítico y dijo que los jugadores tenían responsabilidad en el mal momento de la Selección, eso no da derecho a que se inventen tales acusaciones.

"Inventar cosas para poner la atención sobre los jugadores no me parece lo correcto, nosotros somos los primeros en aceptar la responsabilidad que tenemos, inventar historias es un juego sucio y no vale la pena, con James tenemos una relación de muchísimos años, nos llevamos bien, ni que nos hubiéramos peleado", aseguró.

Además, dijo que le parecía "bajo y sucio" que surgieran esos inventos cuando ellos mismos reconocen en lo que están fallando.

"Me parece muy sucio poner la atención en los jugadores cuando nosotros somos los primeros en reconocer que somos los responsables, no hay necesidad de ese juego sucio, al final quedan dos partidos muy importantes, responsabilidades tenemos todos, pero mientras tanto poner el foco con los jugadores con historias me parece bajo y sucio", afirmó.