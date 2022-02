La Liendra y Dani Duke rompieron el silencio: explicaron video íntimo

La Liendra y Dani Duke fueron tendencia en redes sociales por un video sexual e íntimo en el que se evidencian relaciones de orales. Sin embargo, este contenido habría sido filtrado sin la aprobación de esta pareja.

Los dos influencers salieron a dar explicaciones y rompieron el silencio, contando que habría sido una conocida de Dani Duke quien 'robó' el video del celular de ella.

"Para nadie es un secreto que se filtró un video de mi novia y yo en la intimidad. Estamos demasiado sorprendidos. Es un video que teníamos para nosotros dos, algo que como pareja habíamos hecho. Y una persona malintencionada, con mucha maldad, le cogió el celular a mi novia y lo que hizo fue sacar el video y filtrarlo en las redes sociales", afirmó el creador de contenido.

Y agregó: "Me duele porque Daniela no merece esto (...) Para mí esta mujer que tengo al lado es una princesa, es una dama, es una empresaria, excelente amiga y novia. Y como novio me duele ver cómo alguien pudo haber expuesto la intimidad de ella y yo de esa forma”.

Para finalizar, mencionó que están adelantando todo el proceso legal y que ya sabrían quién fue la persona que lo hizo.

"La persona que hizo esto dejó una prueba muy contundente y ya le vamos a tirar con todo el peso de la ley (...) Vamos a utilizar ese poco de abogados que pagamos y a esa persona le vamos a tirar con todas las de la ley. (...) Una persona tan basura como la que hizo esto no merece nada", dijo.