Nicolás Arrieta afirma que video íntimo de 'La Liendra' es para llamar la atención

Tras la presunta filtración de un video íntimo entre los influenciadores colombianos 'La Liendra' y Dani Duki, el youtuber bogotano Nicolás Arrieta salió hablar de este tema con una postura bastante tajante.

Para Nicolás Arrieta pone en duda que este video realmente se filtrara en la internet, y también alude que puede ser una estrategia para ganar atención cuando se pierde protagonismo o seguidores en las redes sociales.

"Me han preguntado que qué opinó del video que se filtró de un influenciador muy conocido con su novia: Quiero decirle a todos que hay una influenciadora en México que terminó presa por decir que tenía contenido privada de otra persona, aparte menor de edad. Entonces, no compartan este video, no descarguen este video no se arriesguen a tener un delito encima por una estupidez", introdujo Arrieta.

Y finalmente entró en detalle sobre la Liendra y Dani Duke: "No se han dado cuenta que cuando un influencer pierde visitas empieza intentar llamar la atención, como que le cerraron la cuenta o que tiene un video íntimo por ahí, tenga mucho cuidado y no se 'ahoguen' con este video... ah, tramador".