Sí hay fraude, no lo aceptamos: Petro sobre resultados electorales

En el marco del Congreso Nacional de ALIADAS, la alianza de 31 asociaciones y gremios de Colombia, los aspirantes a la presidencia Gustavo Petro, Óscar Iván Zuluaga, Federico Gutiérrez, Alejandro Gaviria y David Barguil, se reunieron para exponer sus perspectivas y propuestas en materia de dos temas puntuales: economía y seguridad.

El diálogo inició abordando la opinión de los candidatos en cuanto a cuál consideran ellos, es el principal problema de Colombia. Todos coincidieron en que en el país existe una crisis social producto del desempleo y del paso de la pandemia. Gaviria señaló que “el país es una fábrica de desigualdad”. Por su parte, Petro indicó que el problema radica en la hambruna, sobretodo en la niñez asegurando que “la sociedad futura está comprometida a causa de la importación de alimentos”.

En materia de economía los candidatos concuerdan en la necesidad de plantear una reforma tributaría que permita reducir el déficit fiscal en el que se encuentra el país. Petro buscará derogar la reforma aprobada en el año 2019 para recuperar hasta 25 billones de pesos al año; mientras que Gutiérrez aumentará la inversión anual de 1 a 2 billones de pesos para generar cerca de 50 mil empleos especialmente en el campo. De igual manera, los candidatos expresaron que buscarán ampliar la oferta bancaria y reducir las tasas de interés efectivas anuales.

Hablando de temas de coyuntura Gutiérrez, Barguil y Zuluaga aprovecharon la oportunidad para manifestarse inconformes frente a la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto. Zuluaga comentó que en su gobierno buscará “apoyar iniciativas ciudadanas que busquen derogar esa decisión”, dijo; entre tanto, Barguil expresó que le duele el falló presentado ya que esto, para él, representa “una falta de valores” en la sociedad colombiana.

Cerca de finalizar el encuentro, en una dinámica de Si y No, Petro y Gaviria tuvieron varias coincidencias: ambos están de acuerdo con negociar la paz con el ELN, en no retomar la aspersión aérea, legalizar el consumo de marihuana, la eutanasia y con la decisión de la Corte de despenalizar el aborto.

Por otro lado, Petro es el único candidato que estaría de acuerdo con el desmonte del ESMAD y que no apoyaría flexibilizar el modelo de contratación actual; así mismo, tampoco reconocería el resultado de las elecciones presidenciales siempre y cuando haya fraude, “sí hay fraude, no lo aceptamos”, dijo. Frente a esto, Gutiérrez le salió al paso agregando “si Petro no gana, no lo acepta. Queda claro”.

Al encuentro también fueron convocados los candidatos Juan Manuel Galán e Ingrid Betancourt quienes decidieron no aceptar la invitación.