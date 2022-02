Grupos provida: “Aborto debería ser decisión del Congreso, no de la Corte”

Tras varios meses de un debate intenso respecto a la despenalización del aborto en Colombia, la Corte Constitucional aprobó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas, y como era de esperarse, grupos a favor y en contra salieron a relucir.

En entrevista con Caracol Radio, el candidato a la Cámara de Representantes por la coalición Mira y Colombia Justa y Libres, David Gerardo Cote, manifestó su total rechazo contra la decisión del alto tribunal. Indicó que más allá de los motivos personales, considera que la Corte Constitucional no era la adecuada para tomar debatir el tema.

“La Corte no es competente para estudiar la despenalización del aborto. La Corte se ha pronunciado en más de 25 ocasiones en materia de aborto, y esto desconoce el mandato constitucional que se conserva en el artículo 243, que establece que los fallos de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional (...) considero que no son los competentes”, afirmó Cote.

Leer más: Corte despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación

Por su parte, expresó que un tema tan sensible no puede moverse con pasiones propias, sino con imparcialidad que genere en el debate garantías. Fue así que consideró que el magistrado y uno de los ponentes, Alberto Rojas Ríos, no debió participar en el debate.

“Hago un llamado a la Corte Constitucional a que respete las competencias que la constitución le otorgó y que permita que el Congreso de la República, se pronuncie sobre la materia”, finalizó el candidato.

Otros movimientos y fundaciones, como Derecho a Nacer, Serprovida AC, y Provida Científico, también se pronunciaron al respecto.

Leer más: El largo camino de la despenalización del aborto en Colombia

“Nosotros estamos en contra del aborto porque nos apoyamos en los Derechos Humanos, en el respeto a la dignidad humana y, sobre todo, en dignificar a nuestra posición como humanos protegiendo a otros humanos”, explicó Laura Soto representante de Provida Cientifíco Colombia.

Además, resaltan que no todos son provida desde la críanza, sino que cada uno es libre de tomar una postura debido a su educación.

“Nosotros nos queremos encargar de que se enaltezca el hecho de que las maternidades tienen que ser respetadas mediante el bienestar (...) dignificamos el hecho de las adopciones, pero no lo podemos lograr si se intenta acabar con la vida de los nonatos”, señaló.

También señaló que Colombia es un país que necesita soluciones de fondo, brindar integralidad para todas las mujeres.

“Nuestros especialistas están a favor del aborto terapéutico, que incluye una visión específica sobre los abortos que se hacen cuando hay una incompatibilidad con la vida, por ejemplo, con un embarazo ectópico (...) un embarazo que puede afectar la vida de la gestante. Este es el único aborto que nuestro grupo defiende”, concluyó Soto.