Todos los ríos del mundo estarían contaminados con fármacos

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y desarrollado por científicos e investigadores de todo el mundo, advierte que todos los ríos del mundo están contaminados con ingredientes farmacéuticos activos, es decir, componentes de medicamentos.

En la investigación se analizaron 258 ríos de 104 países en todos los continentes y se detectó que las concentraciones más altas y tóxicas de estos ingredientes farmacéuticos están en los ríos de América del Sur, África subsahariana y el sur de Asia.

Los componentes que más se encontraron fueron carbamazepina (anticonvulsivo), sulfametoxazol (antibacteriano), metformina (antidiabético), loratadina (antialérgico), ciprofloxacina (antibiótico) y cafeína, que puede pertenecer a fármacos o surgir del estilo de vida de las personas.

Se estima que la mayor presencia de estos productos ocurre en las naciones de ingresos medios y bajos como consecuencia de la mala infraestructura que existe para tratar la basura, aguas residuales y los desperdicios de instalaciones farmacéuticas.

En el documento se resalta que el exceso de los niveles considerados como seguros puede tener graves consecuencias para los organismos acuáticos y, de paso, se teme que puede favorecer el surgimiento de bacterias aun más resistentes a antibióticos.

Los investigadores a cargo del estudio son de ciudades como York (Reino Unido), Hong Kong (China), Santiago de Chile (Chile), Cali (Colombia), Kinshasa (República Democrática del Congo), La Plata (Argentina), Huancayo (Perú), Colombo (Sri Lanka), Iowa (Estados Unidos), Sídney (Australia), Tübingen (Alemania), Nairobi (Kenia) y Seúl (Corea del Sur).