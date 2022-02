"No jodas más, no eres dueño del Pacto": cruce entre Roy y Alexander López / ()

A menos de un mes para llevarse a cabo las consultas presidenciales, el próximo 13 de marzo, ha causado un nuevo choque el eventual acuerdo interno del Pacto Histórico para escoger a quien será la formula vicepresidencial de la coalición. Los senadores Roy Barreras y Alexander López protagonizaron la discusión.

Mucho se ha hablado sobre el acuerdo inicial que tenía esta alianza, para que quien quedara de segundo en la consulta asumiera como candidato vicepresidencial, acompañando evidentemente al ganador. Pese a ello, para un sector del Pacto ese acuerdo no es conveniente en tanto no representaría un aporte en materia de votos, por lo cual han afirmado abiertamente que no se concretó en realidad.

"No hay jugadita. El acuerdo para que el segundo en la consulta fuese fórmula vicepresidencial lo hizo Petro conmigo el 21 de febrero, meses antes de que llegara Francia Márquez. En noviembre yo relevé a Petro de ese compromiso porque todo candidato debe tener libertad para escoger su fórmula", indicó justamente Roy Barreras, en respuesta a quienes acusaban a miembros del Pacto de pretender, eventualmente, quitarle la vicepresidencia a Márquez.

Ese trino en particular causó una fuerte reacción de Alexander López, senador y presidente del Polo Democrático (partido que avaló a Francia). "!NO JODAS MÁS! Tú no eres el dueño del Pacto. El Pacto es con la gente; acá no hay gamonales. Bájate de la nube, aquí no hay acuerdos personales, somos un colectivo democrático. Francia Márquez no está sola; ella se respeta, encarna las luchas de la patria", indicó textualmente en sus redes sociales.

En respuesta, Barreras señaló que "lamento la salida de tono ante la verdad. Cuando anunciamos el acuerdo entre la Fuerza de la Paz/ADA tambien fundador del Pacto, tu candidato era Petro. Bienvenida Francia, digna y valiente, pero también bienvenidos otros liderazgos propaz para ganar".

Uno de los escenarios que se ha planteado es que Gustavo Petro, en caso de ganar la consulta, estaría guardando el espacio de su fórmula vicepresidencial para llegar a un acuerdo con el Partido Liberal, cuyo apoyo, según integrantes del Pacto como el senador Gustavo Bolívar, sería esencial para ganar la Presidencia. Incluso se han rumoreado posibles nombres como el de la diplomática María Emma Mejía.

Sobre toda esta polémica, que se da a tres semanas de llevarse a cabo la jornada electoral de las consultas, también habló la precandidata Márquez, insistiendo en que "el pacto de es con la gente. No podemos dar continuidad a las prácticas políticas amañadas han puesto a los colombianos a vivir en la miseria. No señor, no todo vale", indicó en su cuenta de Twitter.