4 claves para ahorrar mis cesantías

Este lunes vence el último plazo para que las empresas consignen las cesantías de los trabajadores en un fondo público o privado, que equivalen a un salario del año pasado y que se constituyen como un ahorro que fortalece la economía personal o familiar.

Las cesantías son una prestación social que equivale a un salario del año pasado y usted podrá retirarlas en caso de haberse visto afectado por la pandemia, se quedó sin empleo, para financiar la compra o la mejora de vivienda y para pagar su educación o la de sus hijos.

Claves para ahorrar las cesantías

1. No retire las cesantías si no las necesita con suma de urgencia, debido a que si usted se gana 1 millón de pesos mensuales, el aporte anual será de este valor. Si usted no retira sus cesantías durante 3 años, tendrá acumulado alrededor de 3,2 millones de pesos, incluyendo intereses, lo que le serviría para hacer una buena inversión.

2. No utilice las cesantías para pagar deudas adquiridas a fin de año, lo más recomendable es tenerla como un fondo de reserva por si llega a perder el trabajo, y solo disponga de estos recursos por alguna eventualidad.

3. Si quiere comprar vivienda, pida un crédito y utilice las cesantías para pagar las cuotas mensuales en caso de quedarse sin empleo.

4. Recuerde que las cesantías son un ahorro que también podrá ser usado para realizar un programa de estudios, que más adelante le traerá mayor rentabilidad y buenos beneficios económicos.