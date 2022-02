¿Centro Democrático debe votar en las consultas del próximo 13 de marzo? / ()

A un mes de que se lleven a cabo las elecciones para Congreso de la República y las consultas presidenciales (de las Coaliciones Centro Esperanza, Pacto Histórico y Equipo por Colombia), se ha reavivado el debate al interior del Centro Democrático sobre si este partido debe votar en las consultas, a pesar de tener un candidato propio (Óscar Iván Zuluaga), que no pertenece a ninguna coalición.

La senadora María Fernanda Cabal fue quien insistió en que se enviará un mensaje al elector, tanto si la colectividad decide votar en las consultas, como si no. "El Partido Centro Democrático ha enviado la directriz de que no se vote la consulta, porque ahí no está nuestro candidato Oscar Iván Zuluaga. Yo opino diferente y tengo mucho temor", afirmó Cabal.

La preocupación de la exprecandidata presidencial del uribismo consiste en que "al no votar nosotros, que podemos aportar 2 millones y medio o 3 millones de votos, uribistas, muchos de opinión, vamos a permitir que el resultado sea un volumen grande de votos por la centro izquierda, ocultando que la centro derecha y derecha somos mucho más. Eso cambia la percepción del ciudadano y nos va a dificultar el triunfo en las elecciones".

Pese a ello, otro sector del partido, como lo evidencia la también senadora María del Rosario Guerra, está en desacuerdo con la propuesta. "El Centro Democrático es un partido coherente y disciplinado. Escogimos a nuestro candidato único a la Presidencia, que es un extraordinario candidato, y decidimos no ir en consultas, sino directamente a la primera vuelta, por lo cual tenemos que seguir trabajando para ganar allí", indicó.

Guerra añadió que "no podemos salir ahora a promover ninguna consulta, ni ninguno de los candidatos que están en consulta. Eso es incoherente, no contribuye al fortalecimiento del partido, y lo que hará es confundir a la militancia. Por eso, todos tenemos que cerrar filas alrededor de Óscar Iván Zuluaga, y no desviarnos de nuestro propósito que es sacar el mayor número de congresistas en las elecciones del 13 de marzo, y luego las Presidencia".

El representante Edward Rodríguez se sumó al debate y, aunque apoyó la propuesta de Cabal, también aprovechó para tirarle una 'pulla'. "Es mejor que esté promocionando que el uribismo vote por la coalición, a que sea jefe de debate de Gustavo Petro, criticando al presidente Iván Duque. Necesitamos unirnos en propósitos comunes; yo he pedido que las bases puedan votar por quien quieran, de manera democrática".