Zac Efron mostró su nuevo rostro y fue viral por su cambio de apariencia

El actor Zac Efron causó sensación en redes sociales tras publicar una serie de fotografías en Instagram, en las que se ve notablemente su cambio de apariencia.

En meses pasado se viralizó que el famoso actor se sometió a cirugías y procedimientos para cambiar su rostro, aunque solamente era un rumor.

El actor no se manifestaba sobre el tema y todo iba quedando atrás, hasta que este miércoles publicó una serie de fotografías recientes y se ve el notable cambio.

"HBD lil bro! 30 years and we're still up to the same $&!+. A few photos from the bday weekend", fue el mensaje que acompañó el post.

Zac Efron causó revuelo en redes y la gente crítico y elogió el nuevo rostro con el que ahora vive el actor. ¿Le gustó este cambio?