¿Sin plan en Bogotá?Asista a los recorridos turísticos del Distrito Grafiti

Desde este miércoles 9 de febrero hasta el domingo 27 de febrero, podrá asistir de manera gratuita a los recorridos turísticos por el Distrito Grafiti, uno de los atractivos turísticos de la ciudad.

Los recorridos son realizados por guías profesionales de turismo, de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. y de 11:00 a.m. a 12:30 m. Para poder asistir debe reservar el cupo por medio de línea 3204881022, o al correo electrónico: informacionturistica@idt.gov.co.

Con esta iniciativa se busca demostrar que el grafiti responsable tiende a mejorar el espacio público. No solo lo embellece, también despierta el interés de la comunidad y conecta a los artistas con los propietarios de los muros, vecinos y comerciantes locales, aumentando el turismo y la economía del lugar.

Desde el 2016 Bogotá Distrito Grafiti cuenta con más de trescientas intervenciones en las localidades de la ciudad, que han creado corredores y recorridos culturales acompañadas por un trabajo pedagógico y de sensibilización que promueven la práctica responsable del grafiti.