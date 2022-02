Warner pierde demanda en Colombia por derechos de autor

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) había otorgado el registro de la marca mixta Picolin (Tweety en inglés) para identificar artículos de clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de la que hacen parte productos de papelería o materias plásticas.

Para la sociedad estadounidense Warner Comunications Inc. existía semejanzas entre los elementos figurativos de esa marca y los de su personaje Piolín, de los Looney Tunes, y de también su marca registrada Tweety, que pertenecen a la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por eso la Warner, interesada en dejar sin efectos la determinación del SIC, interpuso una demanda en los estrados en Colombia, porque consideraba que Picolin es una imitación de Piolín y defrauda los derechos de autor.

Para el Consejo de Estado, la supuesta semejanza debía ser examinada a partir del elemento denominativo de estas marcas, es decir sus nombres, y no desde su configuración gráfica.

“Bajo ese entendido, la Sala no encontró similitud fonética u ortográfica de Picolin con Twetty y Looney Tunes. Además, la notoriedad de las marcas registradas a nombre de la Warner, tampoco origina riesgo de que el titular de la marca Picolin pueda aprovecharse de su prestigio”, determinó el alto tribunal.

Por otra parte, el Consejo de Estado aclaró que los certificados de traspaso de los derechos de autor sobre las obras de Time Warner Entertainment Company Inc. a la demandante Warner Comunications Inc. no es suficiente para probar la originalidad de los mismos.

“La sociedad accionante no figura como la actual propietaria de los títulos inscritos ante la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos”, indicó el Consejo de Estado.

Para la alta corte, tampoco hubo prueba que demostrara la cualidad particular de los títulos (Tweety y Looney Tunes) que los haga acreedores al reconocimiento de derechos de autor sobre sus homónimos.

Ante estas conclusiones, el Consejo de Estado declaró legal la decisión de la SIC de otorgar el registro a la marca Picolin, por considerar que no existe riesgo de confusión.