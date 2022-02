Con críticas a Centro Esperanza, Alejandro Gaviria inscribió su candidatura

En compañía del exministro de trabajo Rafael Pardo, el exministro de salud Alejandro Gaviria inscribió su candidatura para participar en la consulta de la Coalición Centro Esperanza. Durante su discurso y refiriéndose a sus compañeros de Coalición y a su llegada hace pocos días, Gaviria aseguró que está “jugando de visitante”.

“Creo que estoy jugando un poquito de visitante en la Coalición Centro Esperanza. Pero las victorias de visitantes son las mejores y de lo que se trata este día es que empezó el partido, este es el partido de verdad. Estamos jugando de visitantes, pero empezó en serio y este partido empezó de verdad”.

Le puede interesar:

- ¿Listo el orden del tarjetón de consulta de la Centro Esperanza?

- Amaya inscribió su candidatura para consulta de Coalición Centro Esperanza

Gaviria también se refirió a las discusiones internas que tuvo la coalición por su llegada y la renuncia de Ingrid Betancour: “en los incidentes de la última semana de la Coalición liderazgos que deberían estar consolidados, que llevan 20 años en Colombia, han mostrado la pasividad y las dudas. No se pusieron la camiseta y no protegieron lo que han logrado. Creo que eso es una señal para decir que no será capaz de liderar el proceso que necesita nuestro país”.

Se espera que en los próximo días sus compañeros de la Coalición Centro Esperanza, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo y Sergio Fajardo inscriban su candidatura para participar en la consulta que se realizará el 13 de marzo.