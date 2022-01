¿Pudo llegar Arboleda a Nacional? "Sé que algún día jugaré en Colombia"

Iván Mauricio Arboleda llegó al Rayo Vallecano en septiembre de 2021 y no tuvo oportunidades de jugar. Tras 5 años en Banfield por primera vez cambió de equipo, todavía tiene año y medio más de contrato y fue cedido a Newell's. "No es una despedida, sino un hasta pronto por lo que se habló con el club", le dijo el arquero al Carrusel Caracol.

"Soy muy joven, la idea mía siempre ha sido jugar, tengo eso por encima de todo. Llegué con muchas expectativas, hubo un 'lleva y trae' con el tema de si me iba o no me iba. Al final se aflojó para poder venir acá a Argentina. Estoy contento de volver a un país que conozco muy bien, ahora con otro escudo y no fue fácil para mí tomar la decisión", agregó el futbolista nacido en Tumaco.

El colombiano luchó el puesto con Stole Dimitrievski y Luca Zidane en España: "con los dos arqueros tengo muy buena relación, excelentes arqueros, buenas personas. Compartí con ellos algo único. Hubo una competencia muy sana. Quien salió fui yo porque quería minutos".

Arboleda en Banfield vivió sus mejores momentos comn el técnico Javier Sanguinetti, mismo entrenador que ahora lo pidió para Newell's: "es un club que tiene mucha historia, han pasado muchos nombres importantes. El reto no va a ser fácil".

El guardameta habló sobre el gol que Perú le hizo a Colombia: "siempre dicen que el primer palo es del arquero, no lo comparto. El arco es muy grande, son 7 metros. Es fácil juzgar a las personas. Yo le tengo mucho a David Ospina y él sabe que no ha pasado nada. No hay culpables, buscar un culpable es ser desconsiderado".

Arboleda estuvo cerca de llegar a Atlético Nacional, pero dio a entender que los equipos no pudieron llegar a un acuerdo: "las ganas siempre estuvieron, estar con la familia cerca. Hubo charlas, no dependía de mí, dependía de ambos clubes. No se dieron las cosas. Sé que algún día voy a jugar en algún club colombiano, las ganas están. No sé si sea Nacional, Pasto, Cali, Junior, Millonarios, no sé".