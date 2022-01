Pinto: "Hay dos personas muy líderes y muy honestas en la selección"

"No es fácil para todos, para el técnico y los jugadores, porque a pesar que no se hicieron mal las cosas, que hubo fútbol, que se tuvieron opciones, faltó el gol. Hay que reconocer que Perú se supo defender y eso es válido. Muchos equipos han ganado títulos así", le dijo Jorge Luis Pinto al Carrusel.

Colombia sufrió una dura derrota de local ante Perú y quedó en una situación muy complicada rumbo a Qatar 2022. "Nos hace falta más futbol. Que el cerebro del equipo meta un 'pasegol' y deje clarísimo al delantero", agregó el entrenador.

¿Qué debería hacer Colombia en este momento? "Lo primero es el diálogo, conversar con el grupo. Hay dos personas muy líderes, muy honestas consigo y con el país que son Falcao y Ospina. Ellos son los líderes del equipo. No nos podemos quedar en el dolor, ya pasó eso, hay que corregir. Hablar con el grupo sobre la actitud que hay que tener, no se ha perdido todo", respondió Pinto.

Viendo la situación con más profundidad subrayó el extécnico de Costa Rica: "el reflejo de un fútbol de un país lo marca la selección. Si no hay éxito no se cree que el fútbol esté evolucionando, esté siendo protagonista, disminuye la exportación de futbolistas".

Uno de los temas más polémicos es la sede: "yo siempre dije que Colombia tenía que tener dos sedes, una Bogotá y la otra Barranquilla, dicen que FIFA no aceptaba, pero yo veo cambios como el de Chile, jugó en Santiago y luego en Calama. El momento hoy de los jugadores que vienen de Europa este mes es el pico de invierno, la temperatura es casi bajo cero. Eso afecta llegar a 32°C, en esta época no podemos jugar ahí".

¿Cómo se le debe jugar a Argentina? "El partido tiene que plantearse que se necesita no perder y buscar ganar. No salir también con las piernas abiertas allá. El equipo colombiano ha tenido ese equilibrio de visitantes".

Sobre el momento en que se perdió el rumbo del equipo aseguró Pinto: "a mí el equipo de Rusia 2018 no me gustaba y con esto no quiero decir que el señor Pékerman no trabajaba, es respetuosísimo el señor, un caballero, pero que le faltaba conceptos de trabajo lo sigo ratificando. Después vino mucho jugador nuevo, otros experimentandos sin nivel como James. Ese cruce de los nuevos con los viejos no se ha dado".