Los criterios que tendrá Centro Esperanza frente a apoyos a sus campañas / ()

A través de un comunicado, los precandidatos presidenciales Carlos Amaya, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Jorge Robledo se refirieron a los recientes choques que han tenido los otros precandidatos de la Coalición Centro Esperanza, Íngrid Betancourt y Alejandro Gaviria, estableciendo incluso unos criterios internos "para tomar decisiones sobre adhesiones a sus campañas".

Los firmantes consideraron que "la aceptación por parte de uno de los integrantes de apoyos de dirigentes que han acompañado la agenda de Gobierno del presidente Duque, a la que nos oponemos con firmeza, es una equivocación que no compartimos y lamentamos. También fue desacertado ventilarla públicamente, sin discusión previa, como se había procedido en oportunidades anteriores".

Por ello, establecieron estos lineamientos a seguir dentro de la coalición, enfatizando en que "es decisión de Ingrid y Alejandro acompañarnos o no".

En primer lugar, acordaron no aceptar "adhesiones de congresistas que hayan hecho parte de los partidos declarados de gobierno a partir del 7 de agosto del año 2018"; tampoco legisladores que "hayan acompañado con sus opiniones o votos las iniciativas del Gobierno, como consecuencia de la entrega de prebendas burocráticas o de inversión en recursos públicos".

En el segundo punto se añade que no estará permitido aceptar respaldo de parlamentariso que "hayan acompañado con sus votos las iniciativas del gobierno, o del Centro Democrático, cuyo propósito haya sido debilitar la implementación del acuerdo de paz".

Además de congresistas, no se permitirán a dirigentes políticos "condenados o sancionados por corrupción, narcotráfico o por haberse aliado con organizaciones al margen de la ley", ni tampoco que hayan "heredado una organización política de familiares" con estas mismas situaciones de condenas o sanciones, o que tengan vínculos con organizaciones al margen de la ley.

De otra parte, también se acordó que "toda adhsesión queda sujeta al compromiso de acompañar después del 13 de marzo a la pre candidata, o al precandidato que resulte ganador de la consulta que se realizará en esa fecha". Por último, "las decisiones frente a la orientación de la campaña después del 13 de marzo y las alianzas con otras fuerzas políticas, o con dirigentes de reconocimiento nacional", se tomarán mediante mecanismos que se establecerán en el documento de inscripción de los precandidatos.

¿Y los apoyos de Gaviria?

El exrector de los Andes en los últimos días ha estado muy activo recibiendo apoyos de distintos sectores, entre ellos los congresistas Germán Varón y Miguel Ángel Pinto, quienes al ser, respectivamente, de Cambio Radical y el Partido Liberal harían parte de esos apoyos que no va a permitir la coalición.

Sin embargo, ante esta controversia en particular, que fue la que originó los choques al interior de la coalición, fuentes consultadas al interior de esta convergencia explicaron que los criterios allí establecidos no tienen efectos retroactivos, lo que quiere decir, que Gaviria, puntualmente, no deberá renunciar a ninguno de los respaldos ya recibidos.