Ingrid Betancourt saldría de Centro Esperanza por apoyo de 'maquinarias'

Tras sus recientes discusiones con Alejandro Gaviria, la también precandidata presidencial Ingrid Betancourt puso en duda su continuidad en la Coalición Centro Esperanza, asegurando que en esta alianza se deben prohibir las prácticas que llevan a la corrupción.

“La Coalición Centro Esperanza debe prohibir los apoyos vinculadas a maquinarias que han llevado a la corrupción y que desconocen el espíritu de la coalición. Debe unirse y decidir si está a favor de la corrupción o en contra. Esto es blanco o negro, no puede haber zonas grises”, afirmó, luego de que Gaviria oficializara la llegada a su campaña de, entre otros, los senadores Germán Varón (Cambio Radical) y Miguel Ángel Pinto (Liberal).

La aspirante a la Casa de Nariño consideró que la corrupción debe enfrentarse con “tolerancia cero, sin compromisos, sin acomodarse. Esta es nuestra prueba de fuego, sé que esta posición intransigente puede incomodar y que no será del agrado de muchos, pero no busco que me quieran sino que sepan cómo voy a actuar como su presidenta. La forma cómo se llega al poder define cómo se gobierna”.

Así las cosas, Betancourt advirtió que “no volví después de tanto esfuerzo para ceder ante la corrupción, si la coalición cede a las presiones será más de lo mismo. Si no toman la decisión de prohibir los apoyos de personas vinculadas con maquinarias, y si esta decisión no se toma hoy, esta noche, con mucho dolor, pero con el compromiso que tengo con los colombianos, yo me retiro de la coalición”.

Sobre esta sorpresiva postura de la excongresista no se han pronunciado, de momento, los demás integrantes de la Centro Esperanza. No obstante, pese a las versiones de que Betancourt declinaría su candidatura, se mantuvo en que su decisión sería 'retirarse de la coalición'.