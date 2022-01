¿Qué dicen los miembros de Centro Esperanza sobre crisis en su coalición?

La semana que está terminando ha estado pasada por tensiones al interior de la coalición Centro Esperanza. El último hecho polémico fue la declaración de Íngrid Betancourt en la que condicionó su permanencia en esta alianza política.



En medio de esto son varios los precandidatos presidenciales de esa coalición hicieron un llamado al diálogo y a superar las diferencias, que han sido evidentes entre Íngrid Betancourt y Alejandro Gaviria por la adhesión del senador Germán Varon a la campaña de Gaviria.



“Íngrid y Alejandro son miembros importantes de la coalición y los necesitamos. Tenemos unos principios que garantizan que quien los viole debe salir de la misma y todos tenemos la tarea de vigilar que estos principios se cumplan. Les pido a ambos que resolvamos las diferencias en el seno de nuestras discusiones privadas. La coalición Centro Esperanza tiene el potencial de ser la fuerza que saque a Colombia de décadas de clientelismo, polarización y corrupción. Somos el cambio que millones de colombianos reclaman para ellos y sus hijos, no los defraudemos hoy es el día para dar el siguiente paso como equipo e iniciar una competencia fraterna que le demuestre al país que somos la mejor opción”, dijo Fajardo.



El exministro del Interior y precandidato presidencial, Juan Fernando Cristo, también hizo un llamado a superar la crisis que afronta la coalición y a concentrase en las propuestas.



“Desde el Quindío: le estamos fallando a Colombia. Les reitero a mis compañeros de la @CoaliEsperanza que paremos la pelotera. Este proyecto no es solo de los precandidatos, es de millones de ciudadanos que esperan nuestra propuesta de transformación y unión de los colombianos”, indicó Cristo.

Por su parte el precandidato Juan Manuel Galán aseguró que deben ser “maduros” políticamente para superar la crisis. Agregó que “el Nuevo Liberalismo lo que quiere es contribuir para que la coalición de la Esperanza no se rompa, para que podamos encontrar caminos para solucionar esta crisis que se ha presentado, solucionarla de manera franca, transparente, de cara al país”.



Frente a la situación que se ha presentado y el ultimátum de Íngrid Betancourt, este viernes en la mañana hubo una reunión virtual de los precandidatos de esta coalición, pero no se llegó a un consenso y no se descarta que hoy mismo haya un nuevo encuentro.



Caracol Radio es que esta semana uno de los integrantes de esta alianza política presentó un documento que consta de 7 puntos, donde se deja claro los criterios para recibir apoyos políticos. Lo que se espera es que los aspirantes le den el visto bueno.