Solicitarán a UNP retirar seguridad a capturado en Puerto Boyacá

El presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad, un sindicato de la UNP, Giovanny Gallo, asegura que viene denunciando, desde hace un año, los supuestos, malos manejos que Durlandy Giraldo Barrios le están dando a su esquema de seguridad.

Giraldo Barrios fue capturado por integrantes de la Policía de Puerto Boyacá por supuesto hurto de un celular avaluado en $900.000, ingreso a una vivienda sin autorización y lesiones personales a un ciudadano que se encontraba en la vía pública.

Gallo dice que el esquema de seguridad de Giraldo Barrios, de 42 años de edad, consta de una camioneta y dos hombres.

"El señor en estado de alteración maltrata e insulta a los escoltas que están denunciando este hombre duerme la noche en vía pública y ollas. Este hombre pretende que los escoltas entren a esos lugares", dijo.

Insiste que no entiende cómo Giraldo Barrios se le mantiene un esquema de seguridad, sino que, a su juicio, requiere es ayuda psicosocial.

"Denotar que no requiere el esquema de seguridad porque si duerme en la calle. Pienso que la UNP no debería echar esos recursos a la basura, porque que mantener de un vehículo de gama alta y mantenerle hombres de protección y no entendemos porque tiene esa protección", expresó.

Según Gallo, el protegido recobró la libertad, y aún así, los hombres del esquema de seguridad, debieron prestarle de nuevo el servicio.

"Ya está bueno, la unidad se ha enterado esta situación. Sabemos que está en una etapa de evaluación para ser retirada esa seguridad y este momento no ha pasado nada", explicó.

Por su parte, Durlandy Giraldo Barrios, asegura que cuando fue capturado fue por el delito de violación a habitación ajena, pero que en el momento de recobrar su libertad en el documento no se especificaba el hurto de un celular y lesiones personales a un civil.

Sostuvo que en el momento de la captura sufrió lesiones y no hubo valoración médica.

Giraldo dice no es cierto que él obligue a los escoltas a meterse en ollas de Puerto Boyacá. "En qué cabeza cabe que dos personas que pertenecieron al Ejército, están bien capacitados y armados yo los obligue".

Reconoció que tiene problemas con los hombres de su seguridad y habla hasta de denuncias penales e insistió que no tiene problemas con el alcohol, pero si con estupefacientes que "han sido tratadas por psiquiatras".

“Estaba despechado, me había tomado unos tragos. Parece una explicación escueta, pero es real. Me levanté lleno de golpes y acusado de robo y lesionar a una persona", dijo.