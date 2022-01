Centro Democrático se pronuncia frente a abucheo hacia Uribe en Santa Marta

Durante un recorrido que hacía el expresidente Alvaro Uribe en los mercados de Santa Marta con el fin de hacer campaña por su partido y por sus candidatos al congreso y a la presidencia, el ex mandatario fue abucheado y rechazado por varios pobladores que se encontraban en el lugar. Ante esta situación el Centro Democrático sacó un comunicado en el que aseguran que Uribe no se retiró del lugar por sus contradictores y que contrario a eso alargó su recorrido.

“El presidente no abandonó la actividad y, de hecho, alargó el trayecto planeado en un principio a pesar del reducido número de detractores que llegaron al lugar donde se realizaba el recorrido para abuchearlo y con armas corto punzantes”, afirma el Centro Democrático.

En el comunicado, se hace un llamado a nombre del partido y el exsenador para que los ciudadanos lleven a cabo debates con argumentos y que no acudan a las violencia verbal o física. En su cuenta de twitter Uribe rechazó una denuncia ciudadana de que uno de los pobladores que los estaban atacando, portaba un arma cortopunzante. “No podemos permitir que nos quiten la libertad que siempre hemos respetado. En Santa Marta cumplimos y extendimos nuestro recorrido con serenidad y firmeza”, aseguró el ex presidente.

Uribe, quien además se encontraba repartiendo su carta a los colombianos, titulada “Renglones a mis compatriotas”, también rechazó los abucheos y agresiones asegurando que “Colombia puede resolver lo social sin renunciar a la libertad”.