'La Segura' rompió en llanto y explicó por qué no subirá más videos

'La Segura', influencer con más de 8 millones de seguidores en Instagram, publicó un dramático video en el que rompió en llanto luego de explicar su enfermedad.

En el video también confirmó que no subirá más videos hasta 'que termine la pesadilla' y que su salud está bastante deteriorada.

"Es un dolor aterrador. No puedo estar mucho sentada ni parada y las piernas las siento raras. Necesito hacer una pausa, no puedo trabajar. Espero que estén aquí cuando yo vuelva para seguirla rompiendo porque esto no es un retiro. Solo me pongo en las manos de Dios y que sea lo que él quiera, solo deseo que esta pesadilla acabe", fueron parte de sus palabras.

La influencer aclaró que lleva 8 años con "trauma raqueomedular por 2 impactos de bala", pero también le atribuyó esta enfermedad a los biopolímeros, que se puso hace cerca de 15 años.