Una vez más: Once Caldas cambiaría su nombre por el de un patrocinador

No ha comenzado la temporada y ya hay gran polémica alrededor del equipo de Manizales. Once Caldas ya no se llamaría así y, en su lugar, tendría la incursión en el nombre de Kenworth de la Montaña, patrocinador y máximo accionista del equipo.

Once Caldas es uno de los dos equipos colombianos que ha levantado la máxima gloria en la Copa Libertadores, pero con el pasar de los años no ha podido sumar mayores triunfos a su palmarés.

Ahora, a pocos días de comenzar el campeonato, la polémica se centra no solo en los fichajes del club, sino en la posibilidad de que el equipo pase a llamarse Once Daf de la Montaña.

Las relaciones entre las directivas del club manizalita y la Gobernación de Caldas estarían pasando un difícil momento, razón por la que el equipo pensaría en cambiar su nombre y hacer partícipe a su más grande patrocinador.

No sería la primera vez que Once Caldas cambia su nombre y le da protagonismo a un patrocinador: Cristal Caldas en 1972, Varta Caldas en 1979 y Once Philips en 1991.