Familia boyacense espera liberación de colombiano detenido en Venezuela

Una familia en Boyacá mantiene la expectativa por la posible liberación de Ariel Danilo Espitia, un ciudadano colombiano que permanece recluido en una cárcel de Venezuela desde septiembre de 2024, luego de ser detenido por la Guardia de ese país, señalado de presuntos vínculos con estructuras paramilitares. El colombiano se encuentra privado de la libertad en el centro de detención Rodeo 1, en Caracas.

La esperanza de su familia se reavivó tras una reciente publicación del presidente Gustavo Petro en la red social X, en la que señaló que el Gobierno colombiano había solicitado una amnistía al gobierno venezolano para la liberación de ciudadanos colombianos detenidos en ese país. Según el mensaje presidencial, esta medida haría parte de un proceso de liberaciones en Venezuela y Nicaragua.

Lorena Espitia, familiar de Ariel Danilo Espitia, explicó que tras conocer el anuncio presidencial decidieron comunicarse con la Cancillería colombiana. «...Nos comunicamos con el viceministro Jaramillo para confirmar si ya era un hecho que nuestros familiares iban a estar en libertad, y él nos afirmó que estaban a la espera de cuál iba a ser la respuesta de Venezuela...», señaló.

Espitia aseguró que, aunque no hay confirmaciones oficiales, el anuncio representa una neva esperanza para la familia. «...Para nosotros es una luz de esperanza. Nunca hemos perdido la fe de que ellos van a estar nuevamente con nosotros, estamos ansiosos de saber cuándo va a ser el día en que podamos volver a abrazarlos...», afirmó.

La familiar también indicó que no han tenido comunicación reciente con Ariel Danilo Espitia. «..La última vez que hablamos con él fue ocho días después de la liberación de 18 colombianos, el 24 de octubre. Desde entonces no hemos vuelto a tener contacto...», explicó. Sin embargo, señaló que otros extranjeros liberados del centro de reclusión les informaron que las condiciones de los detenidos han mejorado en las últimas semanas.

Finalmente, Lorena Espitia indicó que la familia se encuentra en Boyacá, pero evalúa desplazarse a Bogotá ante la posibilidad de una liberación. «...Estamos a la espera de que nos confirmen la salida de ellos para saber si debemos viajar a la frontera o cuál será el procedimiento que defina el Gobierno colombiano...», concluyó, mientras continúa la expectativa por una respuesta oficial del gobierno venezolano.