A sesión de control político por crisis en Arauca no asistieron altos funcionarios

En horas de la mañana de este viernes 7 de enero la Comisión de Paz del Senado de la República citó a varios altos funcionarios del gobierno a una sesión especial de control para que hablaran de su percepción y planes para solucionar la crisis humanitaria que se viene desarrollando desde hace unos días en Arauca. Sin embargo, a la sesión a la que estaba citado el Ministro de Defensa, Diego Molano y el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo e invitado el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, ninguno de los funcionarios asistió.

Durante la sesión se hizo una fuerte crítica a la posición del gobierno y a la ausencia de los funcionarios. “La ausencia del gobierno es realmente el desinterés por la vida, por la paz y por Arauca”, aseguró la senadora Aida Avella durante la sesión.

Además se concluyó que desde la Comisión de Paz se emitirá un comunicado en donde se pida el cese al fuego en el departamento, se rechace las excusas que dieron los funcionarios para no asistir y se haga un llamado a abrir las conversaciones con el ELN. Además, los senadores convocarán una audiencia pública presencial en el departamento para hablar con las comunidades

Por su parte, Juan Camilo Restrepo, alto comisionado para La Paz le aseguró a Caracol Radio, que su inasistencia a la sesión que se desarrolló en horas de la mañana se dió porque a esa misma se encontraba cumpliendo la agenda previamente programada en territorio.

Restrepo también afirmó que para el próximo miércoles 12 de enero se tiene agendada una sesión del Consejo Nacional de Paz en Caucasia, Bajo Cauca Antioqueño en donde junto al presidente de la República se abordará la crisis que se vive en Arauca.

Durante la sesión de control, los senadores que pertenecen a la comisión de paz mostraron interés en llevar las inasistencias a la Procuraduría por considerar que estas no son válidas. “Esta no es una reunión de carácter presencial y se hizo a través de una conexión telemática por lo que no entiendo que no se pueda destinar unos minutos para informarle a la Comisión de Paz cuáles son sus puntos de vista y propuestas sobre lo que está ocurriendo”, aseguró el senador Iván Cepeda.