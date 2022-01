Con este escote profundo, Salma Hayek celebró la primera semana del 2022 /

La hermosa actriz mexicana Salma Hayek, quien protagonizo recientemente la nueva película de Marvel Studios "Eternal" en la que personificó a Ajak, compartió una fotografía que dejó boquiabierto a sus fans en redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram, Salma posteó una imagen en la que s e le ve sentada en una mesa cerca a una piscina y posando un traje de baño enterizo con estampado de leopardo con un profundo escote.

"First #coffee of the first #monday of the first month of a brand new year. 😎💫", decir en español, "Primer café del primer lunes del primer mes del año nuevo", escribió la mexicana junto a la foto.

La publicación alcanzó más de dos millones de likes en Instagram y más de 12 comentarios en su mayoría halagadores.