¿Exuberante o extravagante?: Bakhar Nabiera la 'fit' que causa revuelo en redes /

La instagramer y fisiculturista Bakhar Nabiera, que es de Azerbaiyán, recibía constantemente el matoneo de sus compañeros que la molestaban por su extrema delgadez, sobre todo el de sus piernas, pues le decían que parecían "dos palitos"

La mujer en el 2013 decidió empezar a entregar en el gimnasio y así cambiar por total su aspecto físico. En 4 años logró convertirse en Miss Iron Bum.

"Empecé a ir al gimnasio, y no sabía qué hacer, no contaba ningún entrenador. Comencé haciendo sentadillas todos los días, no tenía ni idea de cómo construir una rutina de ejercicios correctamente", dijo la mujer que hoy en día puede levantar más de 300 kilos.

La mujer es calificada como una de las mujeres con mejores piernas del mundo, por cuenta de su rutina en el tren inferior, que consiste en con sentadillas, prensa y extensión de piernas. También le dedica un tiempo fijo a sus isquiotibiales.

Adicional a esto, Nabiera decidió tatuarse los brazos y el cuello totalmente, y utiliza lentillas grandes que cubren totalmente sus ojos de un color oscuro, lo cuál ha generado controversia, ya que muchos afirman que ha llegado ya a extremos. Sin embargo, ella se siente mejor que nunca.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS FOTOS DE LA CULTURISTA BAKHAR NABIERA: