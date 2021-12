Otoniel entregó ante la JEP todos los detalles de su organización criminal

Caracol Radio tuvo acceso a los detalles de la audiencia del señalado jefe del Cartel del Golfo ante la Jurisdicción Especial de Paz. Él insiste en que no fue capturado, sino que negoció su rendición, contó sobre otros momentos en que se intentó entregar y habló de cómo está conformado el grupo criminal que, dice, se llama Autodefensas Gaitanistas.

¿Cómo llegó alias Otoniel a la diligencia ante la JEP?

Dairo Antonio Úsuga, alias ´Otoniel´ llegó al recinto dispuesto para el interrogatorio en las Instalaciones de la Policía en la calle 26 en Bogotá, esposado de pies y manos, con chaleco antibalas y casco de guerra. En el lugar lo custodiaban siete policías con armas y escudos. Afuera del salón estaban dispuestos varios anillos de seguridad. En el lugar del interrogatorio solo estaban seis personas entre magistradas de la JEP y la Procuraduría en representación de las víctimas.

¿Por qué ayer guardó silencio en su primera cita con la JEP?

Otoniel expresó que el sí quería hablar pero que su abogado de ayer, Jorge Luis Gutiérrez, le dijo que no hablara porque esa era su estrategia para que no se autoincriminara y que debía guardar silencio como era su derecho.

¿Qué dijo cuándo le preguntaron sobre su captura?

Este martes en la segunda jornada de la diligencia judicial, alias ´Otoniel´ llegó con un nuevo abogado Jorge Santacoloma. Y ante la pregunta sobre su captura dijo:

"A mí no me capturaron. Yo venía cuadrando la entrega de toda la línea de mando y los hombres" que tiene el Clan del Golfo, nombre puesto por las autoridades, porque la organización criminal se llama según alias Otoniel, Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Él vio a un cabo del Ejército con cuatro soldados y les empezó a hacer señas desde la maleza, les dijo que era alias ´Otoniel´ y que se iba a entregar. Dice que tenía una camisa, se la quitaron, lo botaron al piso, le amarraron las manos con un trapo, porque los soldados no tenían esposas y después dice vino todo el despliegue de helicópteros y la supuesta operación de su aparente captura.

¿Qué detalles entregó sobre su organización? ¿Cómo está conformada?

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o como dice alas ´Otoniel´ que las autoridades lo llaman Clan del Golfo tiene entre 7.500 y 8.000 personas, de ellas más de 2.000 son hombres de fusil o fusileros como se hacen llamar. Los demás son milicianos e informantes tanto en zonas rurales como urbanas. Y con el eran cinco comandantes: Alias ´Javier´, Alias ´Wilinton´, Alias ´Rodrigo´, Alias ´Siopas´.

Alias ´Otoniel´ reveló que antes de esta entrega ya había intentado una desmovilización

Cuando estaba de presidente Juan Manuel Santos hubo acercamientos y estuvo muy cerca la desmovilización de toda su organización criminal, pero el entonces Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, se opuso a darles beneficios por esa entrega y por él, según el relato de alias Otoniel ante la Jurisdicción Especial para la Paz, esa desmovilización no se pudo concretar porque sin beneficios no iban a entregar hombres y armas.

¿Cuál es el compromiso que adquirió con las víctimas?

Alias ´Otoniel´ ya negocia con los Estados Unidos y espera que llegue su extradición prontamente, pero quiere que las víctimas tengan toda la verdad, por eso dice que hablará ante la JEP todas las veces que lo requieran y quiere que antes de que lo extraditen quiere entregar a todos los hombres y sus armas y que dejen de existir las Autodefensas Gaitanistas de Colombia como organización criminal en el país.