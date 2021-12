China confina ciudad de 13 millones de habitantes por rebrote de COVID-19

La autoridad sanitaria de China decidió imponer un confinamiento sobre la ciudad de Xi'an, que está ubicada en el centro de ese país y que es la capital de la provincia de Shaanxi, debido a un rebrote que ha llevado a centenares de nuevos contagios en la última semana.

El confinamiento es para esa ciudad de 13 millones de habitantes y consiste en el cierre de colegios, de negocios y de todo tipo de eventos públicos que estaban programados. Las personas no podrán salir de sus conjuntos residenciales hasta que esa medida sea levantada.

La única excepción es para el personal del sector de la salud, que sí podrá salir a trabajar y a atender a los contagiados que ha dejado ese rebrote.

Aunque no están cerradas las fronteras de la ciudad, sí les piden a los habitantes que no salgan hacia otras regiones si no es estrictamente necesario, y si lo van a hacer deben obtener un certificado de la autoridad sanitaria local, además de hacerse una prueba que salga negativa.

En total son 57 casos locales que fueron diagnosticados en Xi'an, pero la Comisión Nacional de Sanidad de China es muy estricta y la intención es bloquear todos los rebrotes antes de que se salgan de control. Especialmente porque en febrero se llevan a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín y buscan que el covid no sea un riesgo en esa época.