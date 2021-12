El Festival Cassette celebra su segunda versión

El Festival Cassette se ha encargado de unir lo mejor de la música de los años 80’s, 90’s e inicios de los 2.000, por eso, en esta oportunidad trae una gran nómina de artistas:

Paulina Rubio, Aleks Syntek, Toreros Muertos, Grupo Niche, Aterciopelados, Information Society, C+C Music Factory, Latin Dreams, Sin Ánimo de Lucro, La Factoría y Eddy Herrera.

Le puede interesar:

Concierto de Dua Lipa en Colombia: fecha, precios y lugar

Morat regresa a Colombia con su gira mundial



Pablo Carbonell, Cantante y líder de la banda española Los Toreros Muertos habló con Caracol Radio de su presentación en nuestro país:

“La organización se ha empeñado en que tenemos que tocar Manolito, Yo no me llamo Javier, Pilar, Los toreros muertos, Animal, on the desk y presentaremos a nuestro amigo Pepe Begines y líder del grupo “No me pises que llevo chanclas””

Además para la banda es un gran orgullo regresar a los escenarios y encontrarse con diferentes generaciones que verán un show más teatral del que estaban acostumbrados en presentaciones anteriores.

Este concierto se realizará el próximo sábado 11 de diciembre en el centro de eventos de la autopista norte desde las 3 pm