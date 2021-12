Video: Periodista confunde a Zendaya y Holland con Dua Lipa y Harry Potter

La gala número 65 de celebración del Balón de Oro, no solo dejó a Lionel Messi como ganador de su séptimo galardón dorado, sino que también dejó un momento viral de un compatriota del futbolista: el periodista argentino Christian Martin, que en la alfombra roja vivió un momento de confusión mientras se encontraba al aire.

Martin, es el reportero de Espn en Europa y ha estado presente en diversos hechos sumamente noticiosos, como por ejemplo la presentación de Messi con su nuevo equipo, el PSG.

En esta oportunidad, el periodista realizó la cobertura para Latinoamérica de la prestigiosa ceremonia organizada por la revista France Football y, mientras se encontraba al aire para el programa F360 que dirige Gustavo López, confundió a Zendaya con Dua Lipa ya Tom Holland con Harry Potter.

La primera en bajar del automóvil fue Zendaya y esto fue lo que dijo el periodista: "Le arreglan el vestido a la mujer. No sé quién es. No, no, Dua Lipa es, no sé quién es". En el estudio respondieron: "La cantante inglesa".

Mientras hablaban de la supuesta Dua Lipa en el estudio, Martin se refirió a Tom Holland, sin saber que era él. "¡Ahí llega uno que tiene cara de Harry Potter! no sé quién es, te lo juro que no sé quién es", y de inmediato sueltan las carcajadas en el estudio. Mientras tanto, a alguno por el interno le dicen que la mujer es Zendaya. "¡Zendaya! actriz, me dicen. Una actriz muy conocida de la empresa, de Disney".

Martin continúa diciendo que no sabe quién es, mientras habla con un colega español que también se le burla por referirse al protagonista de 'Spider-Man No Way Home' como Harry Potter. En el estudio, nuevamente vuelven a corregir a Martin: "Tom Holland es este ¡Tom Holland! el novio de Zendaya. Tom Holland es el que habla en este momento". Responden en el estudio.

Christian Martin dejó un momento bastante gracioso. Pero minutos antes, también había confundido al conductor del programa F360, Gustavo López, con Sebastián 'Pollo' Vignolo, el conductor de F90.