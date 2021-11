Las lágrimas de Mejía tras su derrota: "No soy cagón"

Frances Tiafoe, número 38 del ránking ATP, logró el primer punto para Estados Unidos frente a Colombia al ganar a Nicolás Mejía por 4-6, 6-3 y 7-6 en 2 horas y 38 minutos, en la última eliminatoria del Grupo E de las finales de la Copa Davis que se disputa en la sede de Turín (Italia).

El primer set se lo adjudicó Mejía, número 275 ATP, que forzó al estadounidense, en su debut en la competición, a asumir riesgos debido al alto porcentaje de acierto con el primer saque.

En el segundo Tiafoe mejoró y fue él quién sometió a Mejia para llevar el partido al tercer set, en el que demostró mayor acierto, terminando con 52 puntos ganadores en el primer servicio. Esta es la segunda derrota de Nicolás Mejía en las fases finales de la Copa Davis tras caer también en la eliminatoria con Italia frente a Lorenzo Sonego.

"La tranquilidad me la han dado los últimos meses con un objetivo claro. Lo que he hecho y he podido controlar este tiempo lo he hecho muy bien. No tengo nada que reprocharme, tengo que seguir por este camino y cosas grandes llegarán. Hoy, por ejemplo, me va a costar dormir, pero si mantengo esta continuidad y calidad podré hacer grandes cosas para el tenis", dijo Nicolas Mejía al final.

🎾🏆¡Lágrimas en el rostro de Nicolás Mejía tras estar tan cerca de la victoria y no lograrla! El festejo a rabiar de Tifoe habla de lo mucho que le costó vencer al colombiano. #COPADAVISxWIN pic.twitter.com/4e8xRjO96y — Win Sports TV (@WinSportsTV) November 28, 2021

El bogotano de 21 años lloró al final del juego y sus compañeros lo consolaron. Con el resultado, Colombia quedó sin opciones de clasificar a la siguiente ronda. En declaraciones a Win Sports también expresó: "No soy cagón". Esto haciendo referencia a que en ambos partidos estuvo cerca de la victoria y no lo consiguió.