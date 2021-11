Congreso aprueba proyecto que crea el derecho a la desconexión laboral

Por unanimidad, la Plenaria del Senado de la República aprobó en su cuarto y último debate el proyecto de ley que pretende crear y garantizar el derecho a la desconexión laboral en Colombia. Para que se convierta en una realidad y entre en vigencia, la iniciativa deberá ser conciliada entre el Senado y la Cámara de Representantes.

"Avanzamos enormemente en fortalecer las garantías de los trabajadores en nuestro país. Las nuevas tecnologías, esos avánces que ha habido en innovación y acceso a la información, vienen limitando en gran medida ese tiempo de desanso, de desconexión y de desarrollo personal y familiar de los trabajadores en Colombia", afirmó el autor del proyecto, el representante liberal Rodrigo Rojas.

De acuerdo con el congresista por el departamento de Boyacá, "con esto, el Congreso de la República envía un mensaje claro, de garantía a los derechos de los trabajadores, e impide que se transgreda ese límite entre la jornada laboral en nuestro país y los tiempos de descanso y desconexión".

De acuerdo con el texto de la iniciativa, los trabajadores tendrán derecho legítimo a no recibir, llamadas, mensajes de Whatsapp, emails, ni ningún otro tipo de comunicación que tenga que ver con el trabajo fuera del horario laboral. Y si las reciben, tendrán derecho a no responderlas hasta el inicio de la siguiente jornada laboral, sin que por este hecho el empleador pueda tomar algún tipo de acción en su contra (despido, memorandos, sobrecarga en la jornada ordinaria, etc.).

Incluso, según Rojas, la iniciativa generará herramientas para hacerle frente a una problemática que se viene incrementando no solo en Colombia, sino a nivel mundial. "Esta ha sido una denuncia generalizada, no solo en el país, sino en el mundo: los problemas de salud mental que genera la hiperconectividad y el no respeto a estos tiempos de descanso y de desarrollo personal y familiar".

Al crear normativamente el derecho a la desconexión laboral en las relaciones laborales y en todas sus modalidades, según el parlamentario, también se establecerá la obligatoriedad para empresas y entidades públicas de contar con una política de desconexión laboral que incluya un protocolo de desconexión digital. "Su inobservancia podrá constituir una conducta de acoso laboral".

Para que la iniciativa se convierta en una realidad, las Plenarias del Senado y la Cámara de Representantes deberán, primero, aprobar el informe de conciliación que unifique lo aprobado por cada cámara. Posterior a ello sería cuestión de que el presidente Iván Duque sancione el texto para que se convierta en una nueva ley de la República y pueda entrar en vigencia.