Amaya anuncia que estará en la Coalición de la Esperanza como precandidato

Luego del anuncio de la Alianza Verde de dejar en libertad a sus militantes para las elecciones presidenciales del próximo año, Carlos Amaya confirmó que seguirá con su aspiración desde la Coalición de la Esperanza.



“Con el respaldo de las mayorías verdes hemos tomado la determinación de continuar nuestro camino. Mantenemos nuestra candidatura a la Presidencia de la República y lo haremos desde la Coalición de la Esperanza. En esta ruta coinciden nuestros líderes más respetados, el profesor Antanas Mockus y Antonio Navarro, quienes tienen orígenes distintos en la política, pero han demostrado que el Centro es el mejor lugar para confluir”, indicó Amaya.

Amaya insistió a los militantes de la Alianza Verde en la necesidad de que el centro llegue unido a la contienda presidencial.



“Soltarnos en momentos decisivos para el cambio no es una opción, el centro no puede dispersarse, tiene que unirse si de verdad queremos ser opción de poder. En todas las encuestas internas del partido el mandato de simpatizantes, militantes y electos verdes es claro, queremos la unidad y nos reconocemos como una tendencia de centroizquierda, que entiende las elecciones de 2022 no como una revancha o como una venganza, sino como una inmensa oportunidad para derrotar el continuismo y cambiar a Colombia”.



Cabe mencionar que el pasado viernes la Alianza Verde además de anunciar que no tendrá candidato presidencial, reveló que estará en la lista única al Senado de la Coalición de la Esperanza.