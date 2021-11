Investigación indica que menores de edad consumen alcohol desde los 13 años

La Corporación Nuevos Rumbos realizó un tercer estudio que vinculó a más de 11.500 estudiantes de bachillerato concluyendo que en Colombia los menores de edad empiezan a consumir alcohol a una edad promedio de 13 años, el 40% de los menores de edad en Colombia siguen expuestos al consumo de alcohol, 60% de ellos afirman que es fácil acceder al alcohol y 70% de los jóvenes lo consumen en presencia de sus padres.

Consumo de alcohol en casa, junto a la familia

Entre los hallazgos, hay algunas muestras en los cambios de hábitos particular, por ejemplo, una disminución en el número de jóvenes que consume alcohol con sus amigos y, por el contrario, un aumento en la cifra de aquellos que toman con sus padres y otros familiares como consecuencia de la pandemia y las medidas de aislamiento que obligaban a pasar mayor tiempo en casa.

¿Cuáles son los hitos de consumo en las principales ciudades del país?

En Medellín, los adolescentes tienen los niveles más altos de consumo y Bogotá es la ciudad donde se consume más días seguidos. Por su parte, Barranquilla es la ciudad con el menor índice de consumo por parte de menores en el último mes y en Cali, los menores consumen antes o durante la jornada escolar.

“El comportamiento social de los adolescentes durante la pandemia se vio severamente restringido, lo que se reflejó en una disminución de los indicadores de consumo de alcohol. Lo que no debemos olvidar es que somos los adultos los responsables de cuidar a los menores de edad, y eso significa no darles alcohol, no venderles, hacer cumplir las normas y no hacernos los ciegos cuando sepamos que están tomando” indicóAugusto Pérez, Fundación Nuevos Rumbos.

Cero tolerancia frente al consumo de alcohol en menores de edad

Ahora bien, diversos actores vienen desarrollando iniciativas orientadas a prevenir el consumo de alcohol en menores de edad, por eso, la presentación de los resultados de esta importante investigación se llevó a cabo durante la firma oficial del “Gran Pacto por la prevención del consumo de alcohol en menores de edad” promovido por la Fundación Bavaria, la Corporación Nuevos Rumbos, Fútbol con Corazón y Fundación Selección Colombia, entre otros aliados, con el objetivo de fomentar el trabajo articulado alrededor de la cero tolerancia frente al consumo de alcohol en menores de edad.

“De la mano de nuestra Fundación venimos trabajando desde hace varios años en iniciativas que rechazan enfáticamente el consumo de alcohol en menores de edad. Como compañía somos conscientes del rol y la responsabilidad que tenemos en este frente, buscando siempre, con el apoyo de nuestros aliados, ser parte de la solución con estrategias de largo plazo que nos permitan aportar al desarrollo de los jóvenes colombianos, para que juntos impulsemos la transformación del país” afirmó Marcel Regis, presidente de Bavaria.

Cabe resaltar que Bavaria, a través de su Fundación, adelanta desde 2018 un programa llamado “Juego Limpio”, que parte de un modelo de intervención en comunidad educativa que busca incrementar la percepción de riesgo, desmitificar los beneficios asociados al consumo de alcohol y desarrollar habilidades socioemocionales en menores de edad mediante actividades deportivas, logrando impactar a más de 24.000 jóvenes y 125 instituciones educativas a lo largo del país.