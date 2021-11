Facundo Tello, un árbitro imprevisible para Colombia vs Paraguay

Se viene el partido contra Paraguay por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas en Barraquilla, un encuentro que se torna “caliente” porque el último encuentro que jugó la selección Colombia contra Brasil estuvo marcado por un mal arbitraje.

Quien dirige en el estadio Metropolitano es el argentino Facundo Raúl Tello Figueroa, un árbitro que además tendrá que actuar de “bombero” pues los jugadores de los dos equipos tienen muy claro los antecedentes de ese último encuentro. Pero Tello cuenta con poca experiencia en al ámbito internacional en cuanto a la dirección de juegos a selecciones nacionales, apenas tiene uno en esta fase de competición, debutó el 5 de septiembre del 2021 en el Ecuador vs Chile juego que terminó 0-0. Ojalá aguante el voltaje del partido entre 'cafeteros' y 'guaraníes'

Facundo Raúl, aunque nunca le ha dirigido a la selección Colombia en ninguna categoría ya tiene controversia con la selección cafetera, el argentino estuvo en el VAR en la polémica de Pitana en Copa América 2021 donde le dio el visto bueno para cobrar el gol de la 'verdeamarela'; él estando en la cabina también tuvo su participación errada al no hacer cumplir la ley 12 (cuando el balón toca al árbitro) al recomendar no dar gol y en su defecto otorgar un balón a tierra.

Tello Figueroa, como árbitro en Sudamérica ha estado envuelto en más de un escándalo en 13 partidos que ha pitado en Libertadores y 7 en Copa Sudamericana; pero más en el fútbol argentino, donde se le ha cuestionado por sus decisiones y principalmente penales claros no cobrados, la verdad no es que sea muy confiable a la hora de impartir justicia, es como dice un dicho popular “un tiro al aire” pues no se sabe que va a pasar con él y en el Estadio Metropolitano su actuación será imprevisible.

¿Cómo se desarrollará el partido contra Paraguay bajo su dirección arbitral? La respuesta a este interrogante estará sólo en las manos del silbato argentino. A nosotros solo nos quedará hacer fuerza y rezar mucho para que en el trascurso juego el silbato gaucho este en su mejor día, imparta justicia, trabaje en equipo, haga bien su trabajo y no se tenga que hablar de él.

Sus colaboradores en las bandas serán sus compatriotas Gabriel Chade y Cristian Navarro y en el VAR estará el venezolano Juan Soto, asistentes estos que ojalá lo ayuden enviándole el salvavidas a tiempo en caso de que lo necesite.