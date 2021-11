¿Qué jugadores de la Selección Colombia repiten llamado ante Brasil?

Brasileños y colombianos se verán las caras este jueves en el Arena Corinthians reeditando uno de los dos duelos que ya se han jugado durante este año, en el que ambas selecciones llegan con varias bajas al partido, además de diferentes novedades y algunas caras nuevas que pueden debutar con su equipo.

Copa América 2021, grupo B

Para la cuarta fecha del grupo B de la Copa América de este año que se llevó a cabo en territorio brasileño, Colombia que dominó y estuvo ganando en gran parte de partido hasta la polémica con el árbitro argentino Néstor Pitana, no tuvo muchos cambios en su nómina titular jugando con: Ospina; Tesillo, Sánchez, Mina, Muñoz; Díaz, Uribe, Barrios, Cuadrado; Borré y Zapata.

Al segundo tiempo ingresaron Gustavo Cuellar, Miguel Borja y Óscar Murillo, en un partido que desde el minuto 10’ se ganaba gracias al gol de Luis Díaz, Brasil conseguiría el empate por medio de Firmino y al minuto 100’ en medio de una acción polémica, Casemiro pondría a ganar a los brasileños.



Eliminatorias, fecha 5

Exactamente hace un mes, el pasado 10 de octubre, nuevamente Colombia y Brasil se vieron las caras, esta vez fue por la quinta fecha de las eliminatorias al mundial que tuvo como sede el estadio Metropolitano de Barranquilla, allí la Selección tuvo varios cambios respecto al partido anterior por Copa América formando así: Ospina; Medina, Mina, Cuesta, Mojica; Martinez, Lerma, Quintero, Barrios, Díaz y Falcao.

Para el segundo tiempo, ingresaron Borré, Uribe, Zapata y Sinisterra, que no pudieron romper la igualdad de ambas escuadras que al final terminaron empatando 0-0.

De este modo podemos ver como David Ospina, Uribe, Barrios, Borja, Díaz y Borré han sido piezas indispensables en el equipo de Rueda ya que tuvieron participación en ambos partidos, caso aparte el de Cuadrado que es importante para el técnico, pero no estuvo en eliminatorias ante Brasil por acumulación de tarjetas.

Además de estos jugadores están Camilo Vargas, Muñoz, Sánchez, Lucumí y Tesillo que estuvieron en las dos convocatorias anteriores y ahora lo están para este partido.

Ahora, para este nuevo partido, a Reinaldo Rueda no le será fácil elegir los once titulares dadas las circunstancias en las que no puede tener en cuenta por lesión a jugadores que estuvieron en alguno de estos dos últimos partidos como Mina, Cuesta, Murillo, y Falcao, además de Mojica que no fue tenido en cuenta y Quintero que regresó a China para unirse a la pretemporada de su equipo.