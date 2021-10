¿UNP hace seguimientos a periodistas que tienen esquemas de protección? / ()

A través de una carta enviada al director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Martínez, el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, Jonathan Bock, cuestionó a la UNP por, presuntamente, estar recolectando de forma masiva, y sin autorización, 'datos altamente sensibles' de la periodista Claudia Julieta Duque, quien fuera blanco de seguimientos, intimidaciones y torturas, en la época del DAS.

"La FLIP conoció más de 25.000 registros, recolectados por la UNP, tomados entre febrero y agosto de 2021 por medio del dispositivo GPS instalado en el carro de protección asignado a la periodista. El monitoreo es permanente, detallado y en ocasiones es realizado en intervalos de 30 segundos. Incluye fecha, hora, direcciones de ubicación exactas, sentido en el que se conduce el vehículo y un enlace de localización de Google Maps", afirma la misiva.

Además, se advierte que durante ese periodo, puntualmente el 7 de febrero, familiares de la comunicadora recibieron una llamada desconocida en donde les informaban que ella y su hija habían sufrido un accidente en carretera, lo cual era falso. Aparte, "la información de que efectivamente la periodista se encontraba viajando solamente era conocida por la UNP".

La entidad genera dudas al explicar la finalidad de la instalación del GPS, según Bock, porque "se hace alusión a que en el Manual de uso, manejo y recomendaciones de medidas de Prevención y Protección de la UNP, se establece que el GPS sirve para llevar registro de la velocidad con la que es conducido el vehículo y a partir de esto hacer seguimiento al buen uso de las medidas asignadas. Sin embargo, la información que recoge no permite cumplir dicho fin".

Por todo esto, y advirtiendo que la UNP negó información sobre el denominado Manual, alegando la reserva legal, la FLIP solicitó "a la dirección de la entidad que públicamente entregue una respuesta frente a estos hechos de alta gravedad y que de manera detallada responda si esta situación de monitoreo se presenta con todos los y las periodistas que tienen asignados vehículo como parte de los esquemas de protección de la UNP".

De ser así, añade Bock en la comunicación, "solicitamos que se le haga entrega a cada periodista de la información que se ha recolectado, que informe si los beneficiarios de las medidas de protección han otorgado un consentimiento informado para el tratamiento de datos personales que recolecta y sistematiza el GPS; e informen cuál es el tratamiento de datos que realizan la entidad frente a la información que recolectan los dispositivos".

Sobre el caso específico de Duque, la propia periodista le dijo a Caracol Radio que "interpondré un derecho de petición, solicitando a la Unidad Nacional de Protección que me retire el GPS de mi vehículo, y cualquier otro dispositivo ilegal de escucha, o de registro, o de grabación o de monitoreo. Si eso no pasa, me veré obligada a devolver el carro".

Y afirmó que "estos graves hechos pueden equipararse con los seguimientos ilegales del DAS en su momento, pero tienen una connotación mucho más sofisticada y peligrosa, pues afectan a 4.500 personas que cuentan con esquemas de seguridad que incluyen vehículos convencionales o blindados. Según Cancillería, dichos monitoreos se realizan a todos nosotros para protegernos, pero jamás se nos ha pedido consentimiento informado para realizarlos. La UNP solo ha dado respuestas ambiguas que no la exoneran de su responsabilidad en estos seguimientos de tipo ilegal que afectan gravemente nuestro derecho a la intimidad y la privacidad".

A tal punto llega la situación, que la comunicadora advierte que "quienes quieren asesinarme, ya están advertidos de que gozan completamente de la posibilidad de hacerlo, no solo porque cualquier analista de datos con 25.183 registros puede establecer tus rutinas, tus salidas, absolutamente todo, sino porque además, yo me voy a quedar totalmente desprotegida, gracias a esta invasión arbitraria a mi vida privada".