"Mi votación fue consciente. Me siento tranquilo": Anatolio Hernández / ()

Una semana después de la aprobación, en Plenaria de Cámara de Representantes, del proyecto de ley que establece el Presupuesto General de la Nación 2022, el representante de la U, Anatolio Hernández, quien se vio envuelto en una polémica porque aparentemente no sabía cómo votar, se refirió a lo sucedido.

"Respecto a la votación realizada recientemente sobre la derogación y modificación a Ley de Garantías, me permito informar que mi votación por el SÍ, no solo fue consciente sino que, como parte de una bancada a la que pertenezco, y que también había votado positivo, me acogí a la decisión de Partido", señaló el congresista.

Durante la votación, que tuvo lugar el pasado 19 de octubre, se escucha a Hernández, que estaba de forma virtual, preguntar literalmente "¿Ya cómo están votando? ¿Cómo voto? ¿Voto sí, sí?", frente a lo que, entre otras, la propia presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, le terminó diciendo que votara a favor.

Sobre el episodio puntual, el congresista aclaró que "a fin de acogerme a la decisión de mi bancada pregunté a mis compañeros de partido Hernando Güida y Mónica Valencia, quien contestó como se escucha en el audio, dando mi SÍ al articulo en votación. Resalto que me acojo y me acogeré siempre a la Ley de Bancada #974 de 2005".

Pese a ello, las críticas siguieron en contra del legislativo, luego de que ayer 25 de octubre, en Sesión Plenaria, el secretario de la corporación Jorge Humberto Mantilla y la presidenta Arias recordaran entre risas lo sucedido, en plena votación del informe de conciliación del proyecto de ley que permite la contratación directa de cabildos indígenas con el Estado.

Entre tanto, Anatolio habló también sobre los procesos que cursan en su contra en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia, por presuntamente haber quitado parte del sueldo a uno de sus integrantes de la UTL (Unidad de Trabajo Legislativo).

"No podría referirme por tener reserva sumarial. No obstante aclaro que me siento totalmente tranquilo porque soy inocente de lo que se me acusa. Mi actuar no solo ha sido, sino que será en derecho y transparencia", respondió el representante por el departamento del Guainía.