"¿Cómo voto?": congresista se dejó influenciar en votación de Presupuesto

Sigue la polémica por la aprobación del proyecto de ley que establece el Presupuesto General de la Nación 2022, por un monto superior a los $350 billones de pesos. Durante la votación en plenaria de Cámara se evidenció cómo el representante de la U, Anatolio Hernández, no sabía cómo votar, pidiendo incluso ayuda de otros legisladores.

"¿Ya cómo están votando? ¿Cómo voto? ¿Voto sí, sí?", preguntó el congresista durante un apartado de la discusión del proyecto. Frente a esto, en plena votación, otros representantes como la propia presidenta de Cámara, Jennifer Arias, del Centro Democrático, le pidieron que, en efecto, votara afirmativo. Y así lo hizo.

Esta situación ha generado críticas de diversos sectores políticos, e incluso de la ciudadanía, pues se considera que el legislador careció de criterio para tomar una postura frente a lo que se estaba discutiendo, y optó por votar como la mayoría de congresistas lo había hecho.

Por ejemplo, el representante del Partido Verde, Mauricio Toro, calificó como "una tragedia que muchos congresistas de las bancadas gobiernistas votan así como Anatolio. Sin saber qué votan, sin una posición critica propia, solo por votar en bloque con sus bancadas y como manda el gobierno. Poco análisis, mucha obediencia".

En ese sentido, la activista Catherine Juvinao, fundadora de la Veeduría al Congreso 'Trabajen, vagos', también señaló que "Colombia se entera que la mayoría de los congresistas no saben lo que votan, no leen lo que votan, no les importa lo que votan. Solo siguen órdenes".

En redes, además, se le ha reprochado a la presidenta de Cámara que, justamente presidiendo la sesión, tomara postura y pidiera al congresista aprobar el proyecto. "Este descaro no tiene antecedentes en el Congreso, que ha dado los peores espectáculos de corrupción y politiquería", se afirma en Twitter.

Sobre esta polémica, sin embargo, el representante Hernández no se ha pronunciado al respecto. Su partido, igualmente, tampoco se ha referido de forma oficial. Todo esto, a pesar de que la discusión se dio ya el pasado martes 19 de octubre.