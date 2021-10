Decomisan con fines de extinción de dominio apartamento del senador Benedetti

Se trata de una investigación adelantada en conjunto entre la Fiscalía y la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en medio de un proceso producto de un presunto incremento patrimonial injustificado por parte del senador Armando Benedetti.

Información de la Dian permitió establecer que el congresista presentaría patrimonios por justificar correspondiente a 2009, 2014, 2016 y 2017.

Para las autoridades se trataría de posibles maniobras fraudulentas por parte del senador para incorporar a su patrimonio, un bien de más de $1.600 millones a través de Ruby corredor Ruiz, la exsecretaria del congresista quien está en juicio.

Ese apartamento fue adquirido en medio de un proceso de subasta por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes y que habrían ocasionado detrimento a la administración pública.

BENEDETTI SE DEFIENDE

El senador reaccionó a las órdenes impartidas por la justicia y asegura que el proceso no en contra de él, sino de su exsecretaria, la antigua propietaria.

“Para aclarar: la extinción de dominio no es contra mí, es contra la anterior propietaria de quien se aduce no ha podido acreditar hasta ahora el origen de los recursos para adquirir el apartamento. Anuncio que me declararé como víctima en este proceso”.

“Para la ligereza y la estupidez de los medios: según la extinción de dominio, si alguien tiene algo por justificar no es Benedetti, es la anterior propietaria. Sean serios”. Señaló en la red social.