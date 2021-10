Roy Barreras anunció que demandará la modificación de la Ley de Garantías

El senador y precandidato presidencial Roy Barreras anunció que demandará ante la Corte Constitucional la modificación de la ley de garantías, que aprobó el Congreso en el proyecto de Presupuesto General de la Nación en las últimas horas.



“Demandaré hoy mismo ante la @CorteConstitucional la eliminación de la Ley de Garantías que votaron en la madrugada de hoy.Viola la unidad de materia.Contradice varias sentencias de la Corte q ordenan no incluir asuntos ajenos a la ley de presupuesto. La ley 996 es estatutaria”, indicó el senador Barreras.



Según el senador Roy Barreras, no se puede modificar o suspender una ley estatutaria a través de una ley ordinaria y por esa razón acudirá al alto tribunal.



“Y no se puede cambiar en una Ley Ordinaria. Las mayorías enmermeladas confían en que cuando la Corte tumbe el adefesio ya el daño está hecho pero se equivocan porq: 1)Apelaré al trámite de urgencia. 2)La Ley estatutaria TIENE CONTROL PREVIO. NO pueden aplicarla porque PREVARICAN”.



A las críticas del congresista por la modificación de la ley de garantías, se han sumado otros sectores que consideran que no es conveniente hacer cambios en esta materia a meses de las elecciones presidenciales y legislativas.